Bolu Gazişehir canlı izle (Bein Sport 1) Bolu Gazişehir maç kaç kaç?

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Gazişehir Gaziantep play-off hazırlıklarını tamamladı

Gazişehir Gaziantep, yarın Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde saat 17.00'de başlayan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Gazişehir, son antrenmana ısınma ve düz koşu hareketleriyle başlarken, çalışmalarını 5'e 2 pas varyasyonlarıyla sonlandırdı. Kırmızı-siyahlılar, 1-0'ın rövanşında 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de karşılaşacağı Boluspor maçının saatini beklemeye başladı.

Bu arada Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada kritik maçının orta hakeminin Ümit Öztürk olacağı belirtilirken, yardımcı hakemlerin Mehmet Cem Hanoğlu ile Osman Gökhan Bilir, dördüncü hakemin ise Ali Şansalan olacağı açıklandı.

Avantaj Gazişehir Gaziantep'te

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off yarı final ilk maçını uzatma dakikalarında kazanan Gazişehir Gaziantep, avantaj elde etti.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve taraftarın yoğun ilgi gösterdiği müsabakada, Pierre Webo'nun 90+5'te attığı golle 1-0 kazanmıştı. Golle büyük sevinç yaşayan mübakada, Gazişehir Gaziantep, avantaj elde etti. Gazişehir, golsüz ve gollü beraberliklerde finale kalabilecek. Müsabaka kırmızı siyahlı ekibin 0-1 yenilmesi halinde maç uzatmaya giderken, tek farklı skorlarda da gülen takım Gazişehir olacak. Boluspor ise sahasında oynayacağı Gazişehir'i 2 farklı skorlarla geçmesi durumunda tur atlayabilecek.

Video Hakem Sistemi'nin de uygulandığı müsabakanın rövanşı 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off maçlarında Boluspor - Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor.

Boluspor, deplasmanda 1-0 yenildiği Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın başlama saati 20.00. Finale yükselecek takımı belirleyecek karşılaşma beIN SPORTS MAX 1'den naklen yayınlanacak.

Bu eşleşmede rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.

Bolu Gazişehir nasıl canlı izlenir?

Bolu Gazişehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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