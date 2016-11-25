Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 7 ilde 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı olan kişiler arasında öğretmen, memur, öğrenci ve örgütün Bolu'daki eğitim kurumlarına bağlı olan şirketin yönetim kurulu üyelerinin olduğu öğrenildi.

17 kişinin aranmasına devam ediliyor

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Bolu, Düzce, Kayseri, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da belirlenen adreslere yaptığı baskında 18 kişi gözaltına alındı. 17 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bülent Velioğlu