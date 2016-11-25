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Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Bolu merkezli 7 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 35 kişiden 18’i gözaltına alınırken, 17 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

25 Kasım 2016 13:28

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 7 ilde 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı olan kişiler arasında öğretmen, memur, öğrenci ve örgütün Bolu'daki eğitim kurumlarına bağlı olan şirketin yönetim kurulu üyelerinin olduğu öğrenildi.

17 kişinin aranmasına devam ediliyor
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Bolu, Düzce, Kayseri, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da belirlenen adreslere yaptığı baskında 18 kişi gözaltına alındı. 17 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Bülent Velioğlu


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