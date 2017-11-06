Bolu ‘spor kenti’ olma yolunda

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen “Spor Kenti Bolu” tanıtım toplantısına, spor federasyonları büyük ilgi gösterdi. Toplantıya Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Büyükbakırcı, Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Eksrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Kızak Federasyonu Başkanı Serkan Yaşar, Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan katıldı.

Bocce Bowling Dart, Üniversite Sporları, Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Satranç, Triatlon, Okul Sporları, Kürek, Masa Tenisi, Kick Boks, Halter, Wushu, Kayak ve Özel Sporcular gibi çeşitli federasyonlardan ise başkan vekili ve genel sekreter düzeyinde katılım gerçekleşti.

“Alt yapılar hazır, tüm federasyon başkanlarını bekliyoruz”

‘Spor Kenti Bolu’ tanıtım toplantısında konuşan Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, federasyon başkanlarına seslenerek, “Tabiatın Kalbi Bolu olarak markalaşan şehrimiz turizmde hızla cazibe noktası olmaya başlıyor. Termal yatırımlarla sağlık turizmi konusunda da mesafe aldık. Spor, bu şehrin güçlü geleceğine atacağımız en önemli adım. Bolu’ya, yaklaşık olarak 2,5 saat bir yolculukla Türkiye’nin üçte birinden ulaşılabiliyor. Yamaç paraşütü, off-road, dağ bisikleti gibi alternatif sporlar da dahil olmak üzere, tüm olimpik sporların yapılabileceği, kamplara ve organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kapasiteye sahibiz. Bolu Belediyesi olarak bu hedefle tüm alt yapı projelerini tamamladık, olimpik standartlardaki tesislerimizi de birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün 43 spor dalının yöneticilerine ev sahipliği yaptık. Onların görüşleri, önerileri ve talepleri doğrultusunda yol haritamızı oluşturacağız. Amacımız, tüm federasyon başkanları ile birlikte Bolu’nun dünya spor kentleri arasında hak ettiği yeri alması için çalışmak” dedi.

Yılmaz 4 büyüklere seslendi: “Kamp ve organizasyonlar için hazırız”

Yılmaz, Türk futbolunun 4 büyükleri olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a da çağrıda bulunarak, “Antalya, kışın futbolda ev sahipliği yapıyor. Yaz mevsiminde de futbol için en uygun iklim koşulları Bolu’da. Bolu’nun, büyük futbol takımlarının kamp merkezi olması için çalışmalarımız var. Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’nda tesisi var. Şu an Beşiktaş Gerede’ye gelecek. Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri hazır. Tüm kulüplerimizin kamp ve her türlü sportif organizasyonu için bekliyoruz. Seben Gölü etrafında yerimiz hazır. Hatta Aladağlar’da da yerimiz var, gelsinler baksınlar” diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu’na da seslenen Yılmaz, “Riva gibi bir tesisin kurulması için Bolu’da yerimiz hazır. Gelip incelemelerde bulunabilirler” dedi.

Vali Baruş: “Spor turizmi Bolu’nun geleceğidir”

Bolu Valisi Aydın Baruş da Federasyon Başkanlarına, “Valilik ve Belediye olarak spor federasyonlarının Bolu’da yapacağı kamplarda, Türkiye ve hatta uluslararası turnuvalarda sizlere ev sahipliği yapmaya her zaman hazırız. Çünkü biz spor turizminin Bolu’nun geleceği olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Federasyon Başkanları, Bolu’nun projelerine tam not verdi

‘Spor Kenti Bolu’ toplantısına katılan spor federasyonu temsilcileri Başkan Yılmaz’ın Bolu’yu dünyada spor kenti arasına yerleştirecek alt yapı ve projelerine tam not verdi. Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Hızlı düşünüp hızlı karar veren, pratik çözüm üreten Alaaddin Başkanımızın da neticelendirmesiyle olimpik bir hokey sahasını inşallah Bolu’ya 2018 yılı içinde kazandırmış olacağız” derken, dünya jimnastik literatürüne çifte burgulu hareketi ‘Çelen Hareketi’ olarak, ismiyle geçiren Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise, ‘Bolulu’ olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, malzemeden spor arazisine kadar Bolu’daki sporculara ne istersek verdi, tüm taleplerimizi karşıladı. Dolayısıyla ben zannediyordum ki bu bütün illerde de böyle. Bugün bir Federasyon Başkanı olarak, hiç de böyle olmadığını anladım. Bu nedenle Sayın Yılmaz’a sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Bolu’ya havaalanı geliyor

Federasyon yöneticileri, Başkan Yılmaz’ın hepsine ayrı ayrı sorduğu “Bolu’da kamp yapmanız ve uluslararası organizasyonlar düzenleyebilmeniz için ihtiyaçlarınız nelerdir?” sorusunda ortak talep “havaalanı” yanıtı oldu. Federasyon temsilcileri, yabancı sporcuların kendilerine en sık sorduğu sorunun, ‘Bolu’daki tesisler havaalanına ne kadar uzaklıkta’ olduğunu dile getirdiler. Başkan Yılmaz ise bu konuda, “Bolu’da halen üzerinde çalışmalarımızın sürdüğü iki havaalanı olacak. Küçük uçakların iniş kalkış yapabileceği havaalanını, Bolu Belediyesi olarak 2018’de biz yapacağız. Diğer yandan Başbakanımızın söz verdiği havaalanı konusunda da yakın zamanda adım atılacağına inanıyoruz” yanıtını verdi.

Yılmaz, spor federasyonları temsilcilerine, ihtiyaç duydukları saha ve malzeme konusunda da tüm taleplerinin karşılanacağı sözünü de verdi.

Duygu Gecü

