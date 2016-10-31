Edinilen bilgiye göre, kaza, TEM Otoyolu’nun Yeniçağa istikametinde meydana geldi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ankara istikametine giden 10 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi 112 acil servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Gerede’de bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. Araçlardan birinde bulunan sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri araçları kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Ulaşım uzun süre tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.