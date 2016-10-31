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Bolu TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 10 yaralı

Bolu TEM otoyolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Bolu TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 10 yaralı

31 Ekim 2016 14:23

Edinilen bilgiye göre, kaza, TEM Otoyolu’nun Yeniçağa istikametinde meydana geldi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ankara istikametine giden 10 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi 112 acil servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Gerede’de bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. Araçlardan birinde bulunan sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri araçları kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Ulaşım uzun süre tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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