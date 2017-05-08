Bölücü terör örgütüne TSK'dan büyük darbe

Konu ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada; "23’üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8’inci J.Komd.A.K.lığı emir-komutasında; Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, Bölücü Terör Örgütü'nün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla güvenlik korucuları ile takviyeli 3xJ.Komd.Tb. ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017’de başlayan Şehit J.Bnb.Ahmet KARAMAN-2 Operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 19 gündür aralıksız devam etmektedir. Operasyon bölgesinde şimdiye kadar Bölücü Terör Örgütü mensuplarının kullandığı 25 adet mağara tespit edilmiştir. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir. 06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde tespit edilen mağaralarda yapılan aramalarda başta çeşitli çaplarda havan silahları, Doçka Uçaksavar Silahı, Biksi Makineli Tüfekleri, Kaleşnikof Piyade Tüfeği olmak üzere çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirilmiştir. Söz konusu mağaraların Bölücü Terör Örgütü’nün Türkiye’deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu değerlendirilmektedir. Ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile BTÖ’nün lojistik desteğine Şırnak’ta son yılların en büyük darbesi vurulmuştur. Anılan silah, teçhizat ve mühimmatın bugüne kadar icra edilen TMH operasyonlarında bir seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, mağaraların içine erişimi sağlayacak ve onları kullanılmaz hale getirecek makinelerin operasyon bölgesine gönderilmesi maksadıyla, Kato Dağı eteklerinden zirvesine doğru yol yapımı çalışmaları 8 dozer, 3 ekskavatör ve çeşitli iş makineleri ile devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan