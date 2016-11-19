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Bolu’da 100 polisin katıldığı 'Huzur Operasyonu' yapıldı

Bolu’da 29 farklı noktada 100 polisle yapılan ’Huzur Operasyonu’nda polis kent merkezini didik didik ederken, 595 kişi üzerinde yapılan Gene Bilgi Taraması’nda 2 kişi gözaltına alındı.

Boluda 100 polisin katıldığı Huzur Operasyonu yapıldı

19 Kasım 2016 00:19

Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel’in koordinesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda il genelinde bulunan açık ve kapalı eğlence mekanları, internet kafeler, kafeteryalar ve umuma açık yerlerde 8 grup halinde 29 farklı noktada 100 polisin katıldığı ’Huzur Operasyonu’ yapıldı. Yapılan operasyonda 595 kişi üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen trafik uygulamasında ise 59 araç üzerinde asayiş ve trafik yönünden yapılan incelemede 3 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca üzerinde kimlik bulunmayan 7 kişi kimliklerinin belirlenmesi için polis merkezine götürüldü.

Kimliksiz çocuklar panik yaşadı
Saat 20:00’de başlayan operasyonda uygulama yapılan internet kafelerde yaşları küçük olan ve üzerlerinde kimlik bulunmayan çocuklar panik yaşadılar. Kimliklerinin tespiti için emniyete götürüleceklerini öğrenen çocuklar durumun şaka olup olmadığını polis memurlarına defalarca sordular. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

Etiketler: bolu, huzur operasyonu


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