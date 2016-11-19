Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel’in koordinesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda il genelinde bulunan açık ve kapalı eğlence mekanları, internet kafeler, kafeteryalar ve umuma açık yerlerde 8 grup halinde 29 farklı noktada 100 polisin katıldığı ’Huzur Operasyonu’ yapıldı. Yapılan operasyonda 595 kişi üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen trafik uygulamasında ise 59 araç üzerinde asayiş ve trafik yönünden yapılan incelemede 3 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca üzerinde kimlik bulunmayan 7 kişi kimliklerinin belirlenmesi için polis merkezine götürüldü.

Kimliksiz çocuklar panik yaşadı

Saat 20:00’de başlayan operasyonda uygulama yapılan internet kafelerde yaşları küçük olan ve üzerlerinde kimlik bulunmayan çocuklar panik yaşadılar. Kimliklerinin tespiti için emniyete götürüleceklerini öğrenen çocuklar durumun şaka olup olmadığını polis memurlarına defalarca sordular.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem