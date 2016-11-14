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Bolu’da 17 yaşındaki genç intihar etti

Bolu’nun Alıçören köyünde 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, patates ambarında kendisini tavana asarak intihar etti.


14 Kasım 2016 11:34

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Bolu’nun Alıçören köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Efekan Karakaya, ailesinin uyuduğu sırada evinin hemen yanında bulunan patates ambarına gitti. Karakaya, ambarda bulduğu iple kendisini tavana asarak intihar etti.
Sabah saatlerinde hayvanlarını yemlemek için ahıra giden baba Ünal Karakaya oğlunun intihar ettiğini görünce sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen Bolu Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Efekan Karakaya’nın cesedi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Faruk Çidem
BOLU


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