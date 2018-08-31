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Bolu’da 2 hektarlık orman arazisi yangında zarar gördü

Bolu’nun Göynük ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, 2 hektarlık orman arazisinde etkili oldu.

Boluda 2 hektarlık orman arazisi yangında zarar gördü

31 Ağustos 2018 21:18

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Göynük ilesi Çamlıca Köyü’nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tarım arazisinin yakınında bulunan ormanlık alana sıçradı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, Göynük, Mudurnu, Kıbrıscık, Nallıhan ve Geyve Orman İşletmelerine bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına, İstanbul’dan gelen yangın söndürme helikopteri de müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yapılan tespit çalışmasına göre 2 hektarlık alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Yangın ikindi saatlerinde Çamlıca köyünün üst mevkisinde ziraat arazisnde çıktığından şüpheleniyoruz. Fakat failini henüz tespit edemedik. Tangın rüzgarın da etkisyle Ormana doğru yayılmış Daha sonra ekiplerimiz yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak İstanbul’dan gelen helikopterin de desteği ile kısa sürede söndüürldü. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın 2 hektarlık bir alanda örtü ve tepe yangını şeklinde etkili oldu. Ekiplerimiz gece boyunca bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarına devam edecek” dedi.  

Faruk Çidem
 

 

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