Diğer
Kategoriler

Bolu’da 318 metrede karbondioksit gazı rezervi bulundu

Bolu’nun Yuva köyü sınırları içerisinde yapılan sondaj çalışmalarında yerin 318 metre derinliğinde karbondioksit gazı rezervi bulundu.

Boluda 318 metrede karbondioksit gazı rezervi bulundu

27 Nisan 2018 13:52

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 2015 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kömür arama çalışması yapılmıştı. Çalışma yapıldığı sırada 318 metre derinlikte gaz patlaması oldu. Yapılan araştırmada gazın karbondioksit gazı olduğu belirlendi. Kömür arama çalışmasında çıkan gazı incelemek isteyen özel bir firmanın yetkilileri, gerekli izinleri alarak Yuva köyü Kocakır mevkiisinde gazın bulunduğu yere sondaj kuyusu açtı. Açılan sondaj kuyusunun 316’inci metresinde su ile karbondioksit gazına rastlandı. Gaz üzerinde yapılan incelemede, içerisinde hidrojen sülfür bulunmadığı ve yüzde 98 saflıkta olduğu tespit edildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Yuva Köyü Muhtarı Murat Erdoğan, “Gaz ilk çıktığında çalışma gaz çalışması olmadığı için kuyu kapatılmıştı. Daha sonra tekrar kuyu açıldı ve ilk andaki basınç 12 bar civarındaydı. Gaz dışarı sulu halde gelirken, 3-4 gün sonra saf hale dönüştü. Gazın kapasitesi ilk etapta 50 bin ton civarındaydı. Şu anda 15 bin tonlara düştü. Bolu’da böyle bir çalışma yapılıp gazın dışarı çıkarılması bizi sevindirdi” dedi.  

Faruk Çidem
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç