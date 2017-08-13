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Bolu’da 4 gol var, kazanan yok

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Boluspor, Giresunspor’u konuk etti. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Boluda 4 gol var, kazanan yok

13 Ağustos 2017 21:44

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada İrfan Başaran ile ver kaç defansın arkasına sarkan Poepon düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada Diarra’nın hatalı pasında topla buluşan Korkishko’nun ceza sahası içinde sert şutu kaleci Gökhan’dan geri döndü.

22. dakikada sağ kanattan gelen ortaya ceza sahası içinde gelişine ayağının dışıyla vuran Korkishko topu ağlarla buluşturdu. 1-1

28. dakikada kaleci Anıl’la karşı karşıya gelen Poepon’un pasında Guido, topu ağlara gönderdi. 2-1

73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Başaran’ın sert şutu az farkla auta çıktı.

90+1’inci dakikada Boluspor ceza sahası içinde savunmanın hatasını iyi değerlendiren Fatih Atik topu ağlara gönderdi. 2-2

KÜNYE

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Ahmet Şimşek xx, Murat Şener xx

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Cengin Umut Meraş xx, Renato Arapi xx, Göksu Alhas xx (Caner Cavlun dk. 46 xx), Mamadou Diarra xx, Özgür İleri xx (İshak Çakmak dk. 66 xx), Yusuf Emre Gültekin xx, İrfan Başaran xx, Akabueze xx, Guido xxx (Te Vrede dk. 78 x), Poepon xxx

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Melih Okutan, Burak Asan, Furkan Demir, Te Vrede

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Giresunspor: Anıl Atağ xx, Caner Arıcı xx, Özgür Yılmaz xx, Onur Demir xx (Sinan Özkan dk. 78 x), Hüsamettin Tut xx, Dimitriadis xx, Korkishko xx, Junior Dale xx (Mehmet Akyüz dk. 58 xx), Diabang xx, Recep Aydın xx (Fatih Atik dk. 68 xxx), Nascimento xx

Yedekler: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırıım, Oğuzhan Öztürk, Mertcan Aktaş, Canberk Dilaver, Doğan Karakuş

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Poepon (dk. 7), Guido Koçer (dk. 28) (Boluspor), Korkishko (dk. 22), Fatih Atik (dk. 90+1) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Caner Arıcı, Dimitriadis (Giresunspor)

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, TFF


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