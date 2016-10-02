Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ’ye bağlı ve yakınlığıyla bilinen derneklere operasyon başlatıldı. Operasyonda 60 kişilik gözaltı listesi olduğu öğrenildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nin çalışmaları sonrasında, savcılık talimatıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından iş adamları ve dernek üyeleri ev ve iş yerlerinde gözaltına alındı. Polisin çok sayıda evrak ve dokümana el koyduğu ifade edildi. Operasyonun FETÖ’ye yakın derneklerde yolsuzluk yapıldığı iddiaları sonrasında başlatıldığı ifade edildi.

Bülent Velioğlu