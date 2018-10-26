Bolu'da, 74 yıllık adliye binasına veda töreni düzenlendi

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde 1944 yılından beridir hizmet veren tarihi adliye binasının, Pazartesi günü Aşağısoku Mahallesi'nde hizmete girecek olan yeni adliye binasına taşınması nedeniyle veda töreni düzenlendi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde son davanın görülmesinin ardından adliye binasının bahçesinde bir araya gelen hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törende binanın girişindeki ‘Adliye' tabelası alkışlar eşliğinde indirildi. Duygusal anların yaşandığı törende bazı adliye çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

“Bu binada çok yaşanmışlıklar var”

Törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, “Bugün gerçekten Bolu tarihi bir gün yaşıyor. Bunu 1 aydır daha iyi anladım çünkü herkes bugüne adeta kilitlenmiş vaziyette bir beklenti içindeydi. Bu binada çok yaşanmışlıklar var. Ben bile 1 yılı aşkın süredir buradayım. Epeyce anım birikti. Uzun yıllardır hizmet edenler var. bugüne kadar adliyemize hizmet veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bolu Ağır Ceza Başkanı Seyfi Han ise, 2 yıldır Bolu Adliyesi'nde görev yaptığını belirterek, 1944'den beri faaliyette olan bir bina. Bugün son duruşmayı yaparken, ‘muhtemelen 74 yıl önce bu adliye ağır ceza mahkemesi duruşma salonunda başkanın oturduğu yerde başlamıştır' dedim. Bugün de yine bizim duruşmamızla son buldu” dedi.

“Bolu'nun sevimli adliyesini terkediyoruz”

Bolu Adliyesi'nde 35 yıldır görev yapan eski Baro Başkanı Ferit Atalay, “1944'lü yıllardan beridir hizmet veren Bolu'nun sevimli adliyesini terk ediyoruz. Burada çok tatlı anılarım var. İyi hukukçularla çalıştım. Genç arkadaşlarım da buranın havasını soludular. İnanıyorum ki bu bina Bolu'ya gelecekte kültürel bir obje olarak uzun yıllar daha hizmet edecek” şeklinde konuştu.

Adliyenin kedisi ‘Adalet' de yeni binaya gidecek

Bolu Adliyesi'nin maskotu haline gelen ve uzun yıllardır adliye bahçesinde çalışanlar tarafından bakılan ‘Adalet' isimli kedi de Pazartesi günü hizmete girecek olan yeni adliye binasına götürülecek. Törende adliye çalışanlarının kucağında olan ‘Adalet' isimli kediyi gören Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, “Arkadaşlara dedim ki, ‘eğer ‘Adalet' de gelmek istiyorsa biz seve seve alırız. ‘Adalet' de burada. ‘Adalet'i de hep beraber götürelim” dedi.

Tören, binanın girişindeki ‘Adliye' tabelasının indirilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Faruk Çidem

