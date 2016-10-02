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Bolu'da 9 derneğe 'FETÖ' operasyonu düzenlendi

Bolu’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 60 kişi, ifadeleri alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Boluda 9 derneğe FETÖ operasyonu düzenlendi

02 Ekim 2016 23:55

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı sonrasında Bolu Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Terörle Mücadele ekipleri tarafından Bolu Sanayici ve İşadamları Derneği (BOSİAD), Kimse Yok mu Derneği, Abant Çalışanlar Derneği, Bolu İdareciler ve Emeklileri Dayanışma Derneği, Bahar Derneği, Köylerimizi Kalkındırma ve Yaşatma Derneği, Doruk Akademi Gençlik Derneği, Ümit Din Görevlileri Derneği, Detay Mimar ve Mühendisler Derneği’ne operasyon düzenlendi. Derneklerde bulunan çok sayıda evrak ve dokümana el konuldu.

Savcılık kararıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 60 kişi ev ve işyerlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Bülent Velioğlu
BOLU 


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