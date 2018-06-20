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Bolu’da aniden bastıran yağmur etkili oldu

Bolu’da, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur kent merkezinde etkili olurken, gök gürültüleri vatandaşları korkuttu.

Boluda aniden bastıran yağmur etkili oldu

20 Haziran 2018 19:50

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinde normal seyrinde giden hava sıcaklıkları, akşam saatlerinde yerini yağmurlu havaya bıraktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan pasajların içine girdi. Bazı vatandaşlar ise, yağmurun sona ermesini apartman saçaklarının altında bekledi.
Dün de etkili olan yağmur nedeniyle hazırlıklı olanlar ise, yanlarında bulunan şemsiyeleri ile ıslanmaktan kurtuldular.

Yaklaşık yarım saat boyunca etkisini şiddetli gösteren yağmurla birlikte, ani gök gürültüleri caddede yürüyen vatandaşların çığlık atmasına neden oldu.  

Faruk Çidem - Oğuzhan Eke
 

 

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