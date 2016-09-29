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Bolu’da, aranan iki FETÖ'cü yakalandı

Bolu’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan biri öğretim görevlisi iki kişi, Bolu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerin çalışması sonrasında yakalandı.

Boluda, aranan iki FETÖcü yakalandı

29 Eylül 2016 14:50

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkartılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Öğretim Üyesi Ebubekir Ç. ve FETÖ’ye bağlı Polat A.Ş. çalışanlarından Tahsin Ö. Bolu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerin teknik çalışması, Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonuyla, Bolu’da ki ikametlerinde gözaltına alındı. AİBÜ Öğretim Üyesi Ebubekir Ç.’nin cep telefonunda örgütün haberleşmek için kullandığı "ByLock" programının çıktığı ifade edildi. İki kişi ifadeleri alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Bolu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri firari olan FETÖ üyelerinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. 

Bülent Velioğlu
BOLU 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü


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