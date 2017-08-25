Bolu’da bayramda otobüsler ücretsiz

Bolu Belediyesi tarafından alınan karar ile her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da özel halk otobüsleri ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet edecek. Konu ile ilgili Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde her bayramda olduğu gibi bu yıl ki mübarek Kurban Bayramı’nda da şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerimiz ücretsiz olacak. 01 Eylül 2017 Cuma günü saat 06.00’dan başlayarak 04 Eylül 2017 Pazartesi akşamı son sefere kadar mesire yerleri hariç tüm vatandaşlarımız özel halk otobüslerinden ücretsiz yaralanabilirler.”

Faruk Çidem