Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın yaptı. Baskın yapılan iş yerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 500 adet cinsel uyarıcı hap, bin 500 paket kaçak sigara, nargile tütünü ve çok sayıda sigara sarma makinesi bulundu. Kaçak sigara ve hapların bulunduğu iş yeri sahibi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken ele geçirilen ürünlere de el konuldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Faruk Çidem