Bolu’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, Bolu’nun Mengen İlçesi’nde öğretmen olan H.S. ile kimya mühendisi olduğu öğrenilen E.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operayonla şüpheli H.S. ve E.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem

