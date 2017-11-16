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Bolu’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da, KOM ekiplerinin yaptıkları FETÖ/PDY operasyonunda birisi öğretmen iki kişi gözaltına alındı.

Boluda FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

16 Kasım 2017 14:44

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, Bolu’nun Mengen İlçesi’nde öğretmen olan H.S. ile kimya mühendisi olduğu öğrenilen E.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operayonla şüpheli H.S. ve E.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem
 

Etiketler: bolu

 

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