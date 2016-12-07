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Bolu’da FETÖ operasyonunda 1 esnaf tutuklandı

Bolu’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5’i asker 11 kişiden 1’i tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Boluda FETÖ operasyonunda 1 esnaf tutuklandı

07 Aralık 2016 22:49

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonunda Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan 6’sı esnaf, 4’ü Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli asker ve bir emekli astsubay ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen esnaflardan Yüksel Ak tutuklanırken, diğer esnaflar M.U., İ.K., Y.B. ve İ.H.Ö. adli kontrol şartıyla, E.R. isimli esnaf ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkeme, 5 askere yurtdışı yasağı koyarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 

Bülent Velioğlu

Etiketler: 1 esnaf tutuklandı, bolu, fetö operasyonu


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