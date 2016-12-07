Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonunda Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan 6’sı esnaf, 4’ü Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli asker ve bir emekli astsubay ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen esnaflardan Yüksel Ak tutuklanırken, diğer esnaflar M.U., İ.K., Y.B. ve İ.H.Ö. adli kontrol şartıyla, E.R. isimli esnaf ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkeme, 5 askere yurtdışı yasağı koyarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bülent Velioğlu