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Bolu'da FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bolu'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.


21 Ekim 2016 13:23

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimarı sonrasında başlatılan operasyonda Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Aralarında öğrenci, akademisyenler ve özel firmada çalışanlarında olduğu 7 kişiden Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli öğretim görevlisi Uğur Akkaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Eralp ve özel sektör çalışanı Ömer Boz tutuklandı. Şüphelilerden memur H.E. ve S.K., özel sektör çalışanı M.B ile polis memuru M.A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Bülent Velioğlu

Etiketler: bolu, fetö operasyonu


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