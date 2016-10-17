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Bolu’da FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ev hanımı ve esnaflarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Boluda FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

17 Ekim 2016 17:57

Edinilen bilgiye göre, Gerede Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Yeniçağa ilçesinde 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gerede ve Yeniçaça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ev ve işyerlerinde arama yaptı.

Polis ekipleri aralarında ev hanımları ve esnaflarında bulunduğu N.B., F.E., M.E., A.K. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Bülent Velioğlu

Etiketler: bolu, fetö, gözaltı, operasyonu


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