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Bolu’da FETÖ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Bolu’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 kişiden 9’u tutuklandı.

Boluda FETÖ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

24 Ocak 2017 07:47

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkezli Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik başlatılan operasyonda örgütün haberleşme sistemi by lock ve eagle kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 7’si kadın 17 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen şahıslardan polis memuru Selahattin Dere, öğretmenler Hatice Dere, Ramazan Ayhan, Taner Temiz, Ali Kemal Pas, Çetin Özer, Esin Abak, Oğuz Demirer, Yusuf Sefil tutuklandı. Mahkeme, S.B., Y.E., L.T., GT., H.S., A.B, F.T., M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

Bülent Velioğlu
 


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