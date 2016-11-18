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Bolu’da FETÖ operasyonunda 9 öğretmenden 2’si tutuklandı

Bolu’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 öğretmenden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boluda FETÖ operasyonunda 9 öğretmenden 2si tutuklandı

18 Kasım 2016 08:17

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Aktif-Sen üyesi olduğu iddia edilen 36 öğretmen geçtiğimiz hafta gözaltına alındı. Meslekten uzaklaştırılan öğretmenlerden 27’si Pazartesi ve Salı günü adliyeye getirildi. Mahkeme 27 öğretmenden 10’unun tutuklanmasına karar verirken, 17’sinin de adli kontrol şartıyla serbest kamasına karar vermişti.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekiplerin gözaltına aldığı 36 öğretmenden 9’unun adliyeye sevk edilmesinin ardından mahkeme Atatürk Ortaokulu Matematik öğretmeni İlkan D. ve Mimar İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Mehmet Akif T.’nin tutuklanmasına karar verdi. 7 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğretmenlerin hepsinin Aktif - Sen Bolu Şubesi üyeleri olduğu öğrenildi. 

Bülent Velioğlu
BOLU 

Etiketler: fetö operasyonu, öğretmen


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