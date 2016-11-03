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Bolu’da FETÖ soruşturmasında 65 memura görevleri iade edildi

Bolu’da FETÖ operasyonları kapsamında açığa alınan 686 memurdan 69’una görevleri iade edildi.

Boluda FETÖ soruşturmasında 65 memura görevleri iade edildi

03 Kasım 2016 00:18

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bolu’da OHAL bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 686 devlet memuru hakkında idari ve adli işlem başlatılarak açığa alındı.

Açığa alınan memurlar hakkında yapılan incelemelerde tamamlanmaya başladı. Haklarında terör örgütüyle bağlantı bulunmadığı tespit edilen 69 memurun görevlerine döndükleri ifade edildi. Açıklamada, görevleri iade edilen memurların 56’sının öğretmen, 4’ünün Bolu Valiliği personeli ve 9’unun da diğer kurumlarda görevli oldukları belirtildi.
 

Bülent Velioğlu

Etiketler: 65 memur, bolu, fetö soruşturması, görevleri iade edildi


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