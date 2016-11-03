Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bolu’da OHAL bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 686 devlet memuru hakkında idari ve adli işlem başlatılarak açığa alındı.

Açığa alınan memurlar hakkında yapılan incelemelerde tamamlanmaya başladı. Haklarında terör örgütüyle bağlantı bulunmadığı tespit edilen 69 memurun görevlerine döndükleri ifade edildi. Açıklamada, görevleri iade edilen memurların 56’sının öğretmen, 4’ünün Bolu Valiliği personeli ve 9’unun da diğer kurumlarda görevli oldukları belirtildi.



Bülent Velioğlu