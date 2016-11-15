Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen ve uzaklaştırılan 36 öğretmen Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen öğretmenlerden 12’si ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılan bazı şahısların yüzlerini kapattıkları görüldü. Operasyonda gözaltına alınan diğer 24 kişi ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

