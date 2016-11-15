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Bolu’da FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 öğretmenden 12’si ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


15 Kasım 2016 10:41

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen ve uzaklaştırılan 36 öğretmen Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen öğretmenlerden 12’si ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılan bazı şahısların yüzlerini kapattıkları görüldü. Operasyonda gözaltına alınan diğer 24 kişi ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem
 

Etiketler: fetö


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