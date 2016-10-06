Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu’da FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden uzaklaştırılanların sayısının 668’e yükseldiği bildirildi. Görevden uzaklaştırılan kamu görevlisi sayısı en fazla Milli Eğitim Müdürlüğü’nde olurken, Bolu Emniyet Müdürlüğü, Bolu Müftülüğü gibi pek çok kurumda da memurlar görevinden uzaklaştırıldı. 21 Eylül’de yapılan açıklamada rakam 645 kişi olarak belirtilirken, 41 memurun daha görevlerinden alındığı, 22 memurun ise görevine iade edildiği belirtildi.



Bülent Velioğlu

BOLU