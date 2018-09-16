Bolu'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
22. dakikada Adnan Aganovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan tek hamlede tutmayı başardı.
29. dakikada Boluspor'lu kaleci Gökhan'ın topu oyuna sokmasını engelleyen Gençer, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
50. dakikada Kappel'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.
63. dakikada Özgürcan Özcan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
69. dakikada ceza sahası içinde havalanan topa vole vuran Ümit Kurt'un şutunu kaleci uzaklaştırdı.
73. dakikada Akabueze'nin ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Özgürcan Özcan'ın şutu direkten geri döndü.
77. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde bomboş kalan Ivanov'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
87. dakikada Uğur'un ortasında Guido'nun kafa şutu az farkla dışarı çıktı.
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serdar Diyadin, Murat Ergin Gözütok
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Guido Koçer, Akabueze (Franck Etoundi dk. 78), Umut Gündoğan (Sebaihi dk. 46), Mustafa Durak (Melih Okutan dk. 65), Özgür Can Özcan
Yedekler: Gökhan Köstereli, Melih Okutan, Sebaihi, Etoundi, Daniel Dimov, Burak Asan, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Pedro Eugenio, Metin Yüksel, Adnan Aganovic (Ivanov dk. 32), Ferhat Çulcuoğlu (Tevfik Altındağ dk. 64), Leandro Kappel, Paixao (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 83)
Yedekler: Egemen Gençalp, Hüsamettin Yener, Murat Uluç, Ivanov, Tevfik Altındağ, İbrahim Akın, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcu
Kırmızı kart: (Gençer Cansev) (dk. 29) (Altay)
Sarı kartlar: Akabueze, İshak Çakmak (Boluspor), Gençer Cansev, Yasin Palaz (Altay)
Faruk Çidem