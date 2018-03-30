Diğer
Kategoriler

Bolu’da, inşaat kazısında 2 bin yıllık mezar bulundu

Bolu’da, bir inşaat firmasının temel kazma işlemi sırasında bulduğu ve yetkililere haber verdiği tarihi kalıntıların Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit mezar olduğu tespit edildi.

Boluda, inşaat kazısında 2 bin yıllık mezar bulundu

30 Mart 2018 11:32

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde faaliyet yürüten bir inşaat firması yetkilileri, inşaat temel kazma işlemi sırasında tarihi eser kalıntılarına rastladılar. Kazma işlemini durduran yetkililer, durumu Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Müze Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Tarihi kalıntıların bulunduğu alanda yapılan incelemelerde, bölgede lahit mezar olduğu değerlendirilerek, Kültür Bakanlığı’ndan alınan onayla kurtarma kazısı başlatıldı. Kazıda, bir adet Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu tespit edilen lahit mezar, 3 adet bronz sikke, 9 adet çanak çömlek ve bir adet obje bulundu. Lahit mezar ve eserler sergilenmek üzere Bolu İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi.  

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, inşaat kazısı, mezar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç