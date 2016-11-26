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Bolu’da iş yerinde korkutan yangın

Bolu’da 3 katlı tekstil mağazasında sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri iş yerinin kilidini kırarak içeriye girerken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


26 Kasım 2016 13:26

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 08.30 sıralarında Büyük Cami Mahallesi’nde Ramazan Kaynarpınar’a ait iş yerinde çıktı. Bolu'nun eski esnaflarından biri olan Pınarlar Mefruşat isimli iş yerinin kepenkleri kapalıyken içerden dumanlar çıktığını gören esnaf Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kilit kırılarak müdahale edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dükkanın kepenkleri kapalı olması nedeniyle kilidi kırarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonrasında alevleri kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iş yerinin birinci katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri alevlerin diğer katlara sıçramaması için büyük çaba harcadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Bülent Velioğlu
 

Etiketler: bolu, iş yeri


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