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Bolu’da jandarma kaçakçılara göz açtırmadı

Bolu’da jandarma ekiplerinin TEM otoyolu ve iki ilçede yaptıkları uygulama ve operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Boluda jandarma kaçakçılara göz açtırmadı

13 Kasım 2017 20:37

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri TEM otoyolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurdukları yolcu otobüsündeki yolcular üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 31 adet metamfetemin ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahıs gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.
Ekiplerin başka bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada ise 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçak içki ve silah ele geçirildi

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mengen’de yasa dışı imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon yapılan adreslerde 94 litre el yapımı rakı ele geçirildi.
Ekiplerin Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde yaptıkları operasyonda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 41 adet fişek, 2 adet av tüfeği ile 8 litre kaçak içki ele geçirildi. Mengen ve Dörtdivan’da yapılan iki farklı operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alındı. 

Faruk Çidem
 

Etiketler: bolu, jandarma

 

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