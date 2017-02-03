Bolu’da sert geçen kış şartlarına dayanamayan dört köpek Bayıklar Köyü’nde bir vatandaş tarafından yetkililere ihbar edilerek kurtarıldı. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuktan donmak üzere olan köpekleri besledikten sonra Bolu Belediyesi hayvan barınağında tedavi ve rehabilitasyona aldı.

Bolu’da sokak hayvanlarına yönelik farklı projeler ürettiklerini ifade eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, “Bolu’daki hiçbir canlı sahipsiz değil. Bolu Belediyesi olarak başta sokak hayvanları olmak üzere, birçok canlıya sahip çıkıyoruz. Modern hayvan barınağımızın yanı sıra geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz kuş evleri projesi ile kuşlara da yuva sağlıyoruz. Ayrıca hemen hemen 5 yıldır uyguladığımız kedi evleri projesi ile belki de Türkiye’de bir ilke imza atarak sokak kedilerinin de kendi mahallelerinde barınmalarını ve beslenmelerini sağlıyoruz. Sert geçen kış şartlarında sokaktaki yaşayan tüm hayvanlara yemek bırakıyor ve onların sürekli olarak takiplerini yapıyoruz” dedi.

Faruk Çidem



