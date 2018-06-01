Bolu’da, koruma altındaki doğal salepler çiçek açtı

Bolu’da, nesli tehlike altında olan veya nadir bulunan bitkiler Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında koruma altına alınıyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında, şu ana kadar 4’ü Bolu’ya has toplam 190 çeşit endemik bitki türü, Bolu Belediyesi Endemik Bitkiler ve Geofitler Gen Bahçesinde koruma altına alındı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından düzenli bakımları ve takipleri yapılan endemik bitkilerden salepler (doğal orkideler) çiçek açtı.

Faruk Çidem

