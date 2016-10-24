Edinilen bilgiye göre, Bolu'da bulunan bir kuyumcudan 4 bin 500 TL değerinde muhtelif altın çalan M.M. ve H.M. isimli şahıslar, altınları bozdurmak için Sakarya’ya geldi. Bolu Kuyumcular Odası'nın komşu illeri şahıslara karşı uyarması üzerine Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği de üyelerine ürünlere ve şahıslara karşı tedbirli olmalarını söyledi. Adapazarı ilçesi Uzun Çarşı içinde bulunan bir kuyumcuya gelen şahısları tanıyan dükkan sahibi hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları altınları bozdururken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslara üst araması yapan polis ekipleri başka yerden çalınmış altın liralar, liralı bileklikler ve çerçeveli liralı kolyeler buldu. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.

Remzi Şimşek

SAKARYA