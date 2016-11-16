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Bolu'da lise öğretmeni kendini asarak intihar etti

Bolu’da bir lise öğretmeni yalnız yaşadığı evin çatı katında kendini iple tavana asarak intihar etti.

Boluda lise öğretmeni kendini asarak intihar etti

16 Kasım 2016 13:25

Edinilen bilgiye göre, olay, Sümer Mahallesi Palmiye Sokak’ta meydana geldi. Emine- Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmen olarak görev yapan İbrahim Saffet Dursun, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı evin çatı katında kendini iple tavana astı. Dursun’un olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri ve savcının incelemesinin ardından öğretmenin cesedi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Faruk Çidem

Etiketler: intihar, lise öğretmeni


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