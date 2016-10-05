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Bolu’da miras kavgası: 4 yaralı

Bolu’da aynı aileden 9 kişi arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi yaralandı.


05 Ekim 2016 23:17

Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.15’de Gölcük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Halil İbrahim D., 14 KG 232 plakalı hafif ticari araç ile Bolu kent merkezine giderken bir anda önünü aralarında arazi anlaşmazlığı olan torunu Özkan D. 81 BU 008 plakalı otomobille kesmek isterken dedesinin kullandığı araca çarptı. Olay yerine aile bireylerinden 7 kişi daha geldi. Çıkan kavgada 9 kişi tekme tokat birbirine girdi. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri aile bireylerini ayırırken, kavgada Halil İbrahim D., Kübra B., diğer aracın sürücüsü Özkan D. ve babası Osman D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.  

Bülent Velioğlu
 

Etiketler: bolu, miras


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