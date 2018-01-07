Diğer
Kategoriler

Bolu’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu’da direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil elektrik direğine çarptı, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Boluda otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

07 Ocak 2018 23:37
Bolu’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Seyit Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinden Mudurnu istikametine seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki 14 EE 996 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü yaralanırken, kamyonette bulunan 60 yaşındaki Tuncay Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Yavuz, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren 60 yaşındaki Tuncay Öztürk’ün cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, trafik kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç