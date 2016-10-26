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Bolu'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

Bolu'da otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonrasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


26 Ekim 2016 11:05

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Gökhan Gümele yönetimindeki 34 VY 5906 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Cemil Torun idaresinde 42 TR 454 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR dorsesinin altına giren otomobilde bulunan sürücü Gökhan Gümele ve araçta bulunan Burçin Kaya ağır yaralanırken, TIR sürücüsü hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kaza sonrasında polis ve sağlık ekipleri sürücüler Gökhan Gümele ve Burçin Kaya'yı otomobilden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Bülent Velioğlu
BOLU


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