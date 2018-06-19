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Bolu'da sağanak yağmur alt geçitlerde su baskınına neden oldu

Bolu’da, yaklaşık 2 saat boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı alt geçitlerde su baskınları oluştu.

Boluda sağanak yağmur alt geçitlerde su baskınına neden oldu

19 Haziran 2018 23:53

Bolu’da, öğleden sonra başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının normal seviyelerde olması nedeniyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları yanlarında bulunan poşetlerle ve apartmanların saçaklarının altına girerek kendilerini korumaya çalıştılar.
Bolu kent merkezinde herhangi bir sel olayı yaşanmazken, bazı alt geçitlerde su baskınları meydana geldi. Su baskınının yaşandığı alt geçide gelen bazı sürücüler araçlarının zarar göreceğini düşünerek geri döndüler.
Bolu’da, yağmur etkisini azaltarak devam ediyor.  

Faruk Çidem - Oğuzhan Eke
 

 

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