Bolu’da seyir halindeki tırın dorsesinde yangın..

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Şener Göktaş idaresindeki 34 FN 0105 plakalı tuz yüklü tır Çakmaklar mevkiine geldiği sırada dorsesi yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören tır sürücüsü Göktaş, aracı yol kenarına çekerek tır ile dorseyi birbirinden ayırdı. Göktaş’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Tır sürücüsü Şener Göktaş, “Normal yolumda ilerliyordum. Sağ aynadan baktığımda duman gördüm. Sonra durup bakayım dedim. Bir anda alev aldı” dedi.

Yangın nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda tırın kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Faruk Çidem - Oğuzhan Eke