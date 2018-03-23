Diğer
Kategoriler

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir lisenin çatısı okul bahçesine düştü. Öğrencilerin ders saatinde olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Boluda şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

23 Mart 2018 13:20

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan rüzgar, şiddetini giderek artırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kürkçüler Mahallesi’nde bulunan Bolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin çatısı büyük bir gürültüyle okulun bahçesine düştü. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Çatının okul bahçesine düştüğü sırada öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Çatının düştüğü sırada öğrenciler büyük korku yaşadı. Okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler bir süre okul bahçesine çıkamadılar. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Faruk Çidem

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç