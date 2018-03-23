Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan rüzgar, şiddetini giderek artırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kürkçüler Mahallesi’nde bulunan Bolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin çatısı büyük bir gürültüyle okulun bahçesine düştü. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çatının okul bahçesine düştüğü sırada öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Çatının düştüğü sırada öğrenciler büyük korku yaşadı. Okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler bir süre okul bahçesine çıkamadılar.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Çidem