Olay, Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Otel’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Eren E. ile Muharrem A. sigara içmek için otelin önüne çıktıklarında tartışmaya başladılar. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle Eren E., yanında bulunan tabancısını çıkararak Muharrem A.’nın ayağına ateş etti. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Eren E. olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Çidem