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Bolu’da tarihi eser operasyonu

Bolu’da, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 9 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili biri yabancı uyruklu 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Boluda tarihi eser operasyonu

06 Haziran 2018 17:09

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a kaçak tarihi eser götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.


Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları denetim ve kontol sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapılan otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 9 adet sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili, Gürcistan uyruklu G.G (44) ile H.E (47), V.D. (35) ve B.G (38) isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında tarihi eser kaçakçılığı yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.  

Etiketler: tarihi eser

 

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