Bolu’da tatil dönüşü trafik yoğunluğu başladı

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin 4’üncü gününde memleketlerine dönen tatilciler, TEM Otoyolu Bolu geçisinde trafiğin yoğunlaşmasına neden oluyor. Trafiğe takılmamak için Kurban Bayramı tatilinden erken dönmeyi tercih eden vatandaşlar TEM Otoyolu İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşatırken, bazı bölgelerde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu geçişlerinde trafiğin hafta sonu artarak yoğunlaşmasına karşı tedbirlerini almış durumda. Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis ekipleri ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor.

Faruk Çidem

