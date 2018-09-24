Bolu'da, TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı 1. Viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridi üzerinden İstanbul istikametine seyreden Serkan Bay idaresindeki kavun yüklü 01 SB 043 plakalı kamyona, sağ şeritte ilerleyen İsmail Demir yönetimindeki 14 AAD 871 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride savrulan ve bariyerlere vurarak durabilen tıra ise, aynı yönde ilerleyen Abdulkadir Kara yönetimindeki 06 KRM 13 plakalı otomobil hızla vurdu.

Kazada, otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir yolcu ile tır sürücüsü yaralandı. Sürücü İsmail Demir ayakta tedavi edilirken, ismi öğrenilemeyen otomobildeki yolcu 112 ekipleri tarafından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kavunlar yere savruldu

Kazada, kamyonda bulunan kavunlar otoyola savruldu. Karayolları ekipleri tarafından yoldan tek tek toplanan kavunlar kepçe yardımıyla yine karayollarına ait kamyona yüklendi. Kamyonda 15 ton yük olduğunu söyleyen sürücü Serkan Bay, “Emniyet şeridini ortalamış şekilde gidiyordum. Yavaş bir şekilde iniyordum. Tırcı arkadaş dalgınlığından yada görmediğinden bana arkadan çarptı. Çarpmanın etksiyle bariyere girdim. Diğer aracı da arabanın altına alarak sürükledi. Bir kasa önceden 10 milyardı, şimdi belki 32 milyar” dedi.

Kamyonun hızını tam olarak anlayamadığını söyleyen tır sürücüsü İsmail Demir ise, “yukarıdan aşağı en sağ şeritte ilerliyordum. Araç çok yavaş ilerliyordu. Son anda farkedince sola çıkamadım. Arkasından vurdum. Otomobili görmedim” ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Çidem

