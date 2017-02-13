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Bolu’da terör operasyonunda 7 gözaltı

Bolu’da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Boluda terör operasyonunda 7 gözaltı

13 Şubat 2017 20:21

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik başlattığı operasyonda Polis Özel Harekat polislerinin de desteğiyle sabah saatlerinde çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendi. Baskınlarda PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen M.K., H.K., R.D.Ö., F.S., D.K., Ş.C ve D.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, ev ve iş yerlerinde ele geçirilen çok sayıda evrak ve dökümana el konuldu. Operasyonla ilgili incelemenin genişleyerek devam edeceği ifade edildi.

Bülent Velioğlu
 

Etiketler: bolu, pkk


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