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Bolu’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araç içerisindeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Boluda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

28 Ekim 2017 15:57

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan 06 HSS 14 plakalı araç sürücüsü Mustafa Kuşoğlu, Bolu’nun Gerede ilçesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek hafif ticari aracıyla bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak devrilen araçtaki 58 yaşındaki Güler Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Mustafa Kuşoğlu ile Rabia Kuşoğlu, Ebru Özdemir ve Dursun Özdemir yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.
Olay yerinde yaşamını yitiren Güler Özdemir ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Faruk Çidem 

 

Etiketler: bolu

 

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