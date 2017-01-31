Edinilen bilgiye göre, kaza D-100 karayolunda bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun önünde meydana geldi. 29 yaşındaki İlker Erdi Gülen yönetimindeki 14 EG 460 plakalı otomobil yol kenarında park halinde duran 14 DG 167 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kaza sonrasında TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü İlker Erdi Gülen araçta sıkışarak feci şekilde can verdi. Savcının incelemesinin ardından sürücünün cesedi Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bülent Velioğlu