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Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı

Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.


11 Ekim 2016 17:06

Kaza, TEM otoyolunun Musluklar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden Bilal Doğan'ın kullandığı 05 HH 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarparak devrildi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Musa Doğan, Emine Doğan, Yusuf Doğan ve Ali Doğan yaralandı. Kaza sonrasında otomobilden savrularak dikenliklerin bulunduğu alana düşen Musa Aydın, Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından dikenlikler elektrikli testere ile kesildikten sonra çıkarıldı. 112 acil ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. 

Bülent Velioğlu

Etiketler: 4 yaralı, Ali Doğan, bolu, Emine Doğan, Musa Doğan, trafik kazası, Yusuf Doğan


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