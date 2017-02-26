Edinilen bilgiye göre, kaza, D-100 Karayolunun Organize Sanayi mevkinde meydana geldi. Bolu kent merkezi istikametine giden Ahmet Gücükoğlu yönetimindeki 34 KJ 569 plakalı minibüs, aynı istikamette giden Servet Gücüyener yönetimindeki 14 AS 835 plakalı patates yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kaza sonrasında minibüsün ön tarafı paramparça olurken, minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Mervenur Gücükoğlu, Metin Açık ve Filiz Nalbant yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kazada yola savrulan patatesler karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bülent Velioğlu