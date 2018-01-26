Bolu’da trafik kazası: 5 yaralı...

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Dağkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mesut Köksal yönetimindeki 06 GGG 18 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Murat Zehir idaresindeki 15 SK 998 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Mesut Köksal, Hatice Köksal, Leyla Köksal, Büşra Köksal ve Ülkü Sena Köksal yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ve UMKE ekiplerin tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 25 yaşındaki Büşra Köksal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Faruk Çidem